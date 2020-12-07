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21:34, 07 декабря 2020

Организаторы аэрокосмического салона Ле-Бурже отказались от планов провести его в следующем году

Они назвали это решение неизбежным, учитывая ситуацию с пандемией. Участникам мероприятия, которое было запланировано на конце июня, пообещали возместить их затраты. Следующий авиасалон должен пройти в 2023 году. Точную дату пока не объявили, это должны сделать в ближайшее время.



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