Организаторы аэрокосмического салона Ле-Бурже отказались от планов провести его в следующем году

Они назвали это решение неизбежным, учитывая ситуацию с пандемией. Участникам мероприятия, которое было запланировано на конце июня, пообещали возместить их затраты. Следующий авиасалон должен пройти в 2023 году. Точную дату пока не объявили, это должны сделать в ближайшее время.
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