Клиенты Сбербанка забрали с рублевых вкладов рекордную за шесть лет сумму

В ноябре отток превысил 100 миллиардов рублей, — пишет газета РБК. Большую сумму со счетов снимали только в конце 2014 года. Тогда это было вызвано сильным падением курса рубля по отношению к мировым валютам. Опрошенные изданием эксперты связывают сокращение депозитов, в том числе с низкими процентными ставками по вкладам и с тем, что люди тратят сбережения на повседневные нужды.

UPD 22:40 При этом в Сбербанке отмечают увеличение объёма средств физических лиц в рублях на счетах в СберБанке на 0,4 %, что является очень хорошим показателем для ноября. В пресс-службе Сбербанка пояснили, что «в настоящее время отмечается рост средств до востребования, по ним банки могут менять ставку, в отличие от вкладов, а клиенты получают проценты на средства до востребования. То есть это не «беда», а целенаправленная политика банков и выгодно клиентам».