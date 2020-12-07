Глава Роспотребнадзора продлила действие требований к работе школ и детских садов в условиях коронавируса до 2022 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие требований к работе школ и детских садов в условиях коронавируса до 2022 года. Это следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Санитарные правила, о которых идет речь, были приняты в конце июня. Среди основных требований – запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, измерение температуры детей и взрослых и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ.