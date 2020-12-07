Определились соперники сборной России по футболу в отборе на Чемпионат мира 2022

Подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе Н с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Это определилось в ходе жеребьевки, прошедшей в Катаре. В финальную часть турнира выйдут победители десяти групп, а команды, занявшие второе место, сыграют в плей-офф, где к ним присоединятся еще две сборные, победившие в своих группах в Лиге наций. Отборочный турнир стартует в марте следующего года.
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