Штаб Навального в Петербурге изучил декларации о доходах мундепов от «ЕР», согласно которым у чиновников нет имущества

Штаб политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге изучил декларации о доходах муниципальных депутатов от «Единой России», согласно которым у 22 чиновников нет никакого имущества. У многих отсутствуют данные о месте жительства, что противоречит закону. Подробности сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор штаба Ирина Фатьянова.

«Мы решили проверить все декларации муниципальных депутатов от «Единой России» и нашли в 16 муниципалитетах 22 единоросса, у которых нет сведений об имуществе, которым они пользуются или владеют. При этом по закону эти данные обязательно должны быть указаны в декларации в сведениях о доходах», — отметила она.

В частности, по словам И.Фатьяновой, единороссы из МО «Ланское» Дмитрий Стариков и Вараздат Чангян не имеют абсолютно никакого имущества: ни в собственности, ни в пользовании, и непонятно, где же они живут. «А у их коллеги Александра Старых, мецената, коллекционера и основателя собственной галереи, дела еще хуже. Исходя из декларации, он вместе с женой и ребенком ютится в единственном задекларированном объекте имущества — автомобиле «Фольксваген Поло», — добавила она.

И.Фатьянова также напомнила, что ранее в Петербурге трех независимых депутатов лишили мандатов на основании проверки, инициированной губернатором Александром Бегловым. «В их декларациях нашли ошибки, которые квалифицировали как существенные. Например, одному из депутатов Светлане Уткиной вменили то, что она не задекларировала 700 рублей», — уточнила она.

Как подчеркнула И.Фатьянова, в штабе считают несправедливым, что декларации депутатов от «Единой России» проверяются не так внимательно, и просят Беглова их проверить. Помимо губернатора, штаб Навального попросил проверить декларации в комитете территориального развития Петербурга.

Ранее после писем губернатора Александра Беглова о неких несоответствиях в декларациях ряда независимых депутатов мандатов лишили «яблочниц» Анну Каруличеву, Веру Морозову и самовыдвиженку Светлану Уткину. При этом в отношении Каруличевой даже ее коллеги по совету, которые проголосовали за лишение мандата, не знали, какие именно несоответствия содержатся в декларации.