Интернет-издание База узнала об отказе в вакцинации участникам испытаний препарата «Спутник»

Речь идет о добровольцах, которые по условиям эксперимента, получили плацебо. База утверждает, что отказы получают даже люди с из так называемой группы риска, например, работники образования. При этом изначально участников эксперимента не предупреждали о том, что они не смогут получить настоящую вакцину, а в документах о согласие принять участие в опытах говорилось, что можно выйти из исследований без какого-либо ущерба для последующего лечения. Теперь им предлагают подождать полгода.