МВД проверяет информацию о вскрытии самолета ИЛ-80, предназначенного для руководства страны на случай ядерной войны

Как сообщает агентство «Интерфакс», со ссылкой на информированный источник, с одного из самых секретных в России военных воздушных судов похитили электронное оборудование, пока он стоял на плановом ремонте на аэродроме в Таганроге. В заявлении, поступившем в полицию говорится, что на борту пропало порядка 40 радиостанционных блоков.

Ил-80 — воздушный командный пункт, который должны задействовать в случае уничтожения наземных структур ядерным ударом. Такие лайнеры называют «самолетами Судного дня».