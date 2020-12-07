Санкт-Петербург, по мнению губернатора Александра Беглова, находится на пороге строгой изоляции из-за эпидемии

В еженедельном радиообращении глава города сказал, что петербургские больницы и поликлиники работают «на максимальной мощности», а врачи «на предельной эффективности». Он предупредил, что до нового года места в больницах для тяжелых пациентов с коронавирусом еще есть, дальше, по выражению губернатора, «красная черта», за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим. На этом фоне город рассчитывает в январе получить до полумиллиона доз вакцины от коронавируса.
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