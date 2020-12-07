Турецкие власти подтвердили освобождение российских журналистов

Это было сделано с учетом сотрудничества с российской стороной, — говорится в заявлении администрации президента Реджепа Эрдогана.

Ранее телеканал НТВ сообщал, что двух его сотрудников вскоре экстрадируют на родину.

Согласно закону, иностранные журналисты должны получить аккредитацию на работу в Турции. Если разрешение не получено, их обычно высылают из страны, а сроки возвращения варьируются в зависимости от предъявленных обвинений. Об этом «Эху Москвы» рассказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.

Были случаи, когда иностранных журналистов обвиняли в шпионаже, им запрещали возвращаться в Турцию в течение пяти лет, добавил Абдуррахман Камбуроглу.

Оператор Иван Малышкин и корреспондент Алексей Петрушко были задержаны еще на прошлой неделе, во время съемок репортажа о заводе по производству беспилотников. Власти Стамбула сообщали, что они работали в запретной зоне без разрешения, однако, по сведениям телеканала, прокурор отказался от предъявления обвинений