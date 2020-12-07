Организаторы концертов готовятся к их переносу на 2022 год

Исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Влдадимир Зубицкий сказал, что скорее всего, такая судьба ждет концерты, уже перенесенные на следующий год – к этому готовятся и западные партнеры. Как сообщает агентство ТАСС, на сегодняшний день на руках россиян находятся больше 10 миллионов билетов. При этом, по оценке Зубицкого, сейчас индустрия работает лишь на 5%.