Организаторы концертов готовятся к их переносу на 2022 год

Исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Влдадимир Зубицкий сказал, что скорее всего, такая судьба ждет концерты, уже перенесенные на следующий год – к этому готовятся и западные партнеры. Как сообщает агентство ТАСС, на сегодняшний день на руках россиян находятся больше 10 миллионов билетов. При этом, по оценке Зубицкого, сейчас индустрия работает лишь на 5%.
2020-12-07T18:39:38+03:00
2020-12-07T18:39:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2754306-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:39, 07 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…