Всемирный экономический форум в следующем году перенесен из Швейцарии в Сингапур

Это было сделано из-за пандемии. Как сказал президент руководящего совета ВЭФ Берде Бренде, эпидемиологическая ситуация в Европе делает маловероятной возможность соблюсти все меры предосторожности для защиты участников и сотрудников мероприятия. – его слова приводит агентство Reuters .

По планам, Всемирный экономический форум пройдет с 13 по 16 мая.