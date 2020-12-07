В комитете Госдумы по международным делам осудили задержание российских журналистов в Турции

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Антон Морозов. «Думаю, в данной ситуации нет какого-то целенаправленного умысла турецких властей в отношении России и наших журналистов. Просто, видимо, какая-то тема, которую они собирались осветить, или какая-то проблема, которую они хотели поднять на международном уровне, вызвала недовольство в Турции, и соответственно они попали под эти репрессии. Мы, конечно, это осуждаем и считаем, что свобода СМИ должна быть гарантирована везде. Будем требовать немедленного освобождения наших журналистов», — сказал депутат.

При этом А.Морозов обратил внимание на то, что Турция находится в сложном геополитическом положении, поэтому некоторые шаги в отношении России иногда выглядят неоднозначно. «С одной стороны, она является членом НАТО, соответственно имеет определенные союзнические обязательства и подвержена влиянию США, которые играют в НАТО главенствующую роль. Плюс они вынуждены выстраивать отношения с Евросоюзом, поскольку имеют там серьезные экономические интересы. И, конечно, заинтересованы в развитии отношений с Россией, в том числе по Турецкому потоку, в сфере энергетики и строительства. Поэтому такой расклад диктует Турции противоречивую повестку дня. Они то сближаются с Россией, то разделяются. Мы видим, что определенная турбулентность в их ориентирах и политической жизни присутствует», — пояснил депутат.



В начале декабря стало известно, что журналистов телекомпании НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина задержали турецкие правоохранители. Россияне перестали выходить на связь 3 декабря. Сообщалось, что им могут предъявить обвинения в шпионаже.

Турецкая сторона утверждает, что журналисты не имели аккредитации и занимались видеосъемкой в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.