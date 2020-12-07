В Госдуме активизировалась работа над законопроектом о противодействии домашнему насилию, который забуксовал с началом пандемии, — пишет сегодняшний «Коммерсантъ». Год назад Совет Федерации представил свой вариант законопроекта и он вызвал шквал критики. В рабочей группе говорят, что новый вариант это симбиоз версий сенаторов и депутатов, туда будут внесены положения с учетом новых реалий.