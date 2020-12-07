В Госдуме активизировалась работа над законопроектом о противодействии домашнему насилию, который забуксовал с началом пандемии, — пишет сегодняшний «Коммерсантъ». Год назад Совет Федерации представил свой вариант законопроекта и он вызвал шквал критики. В рабочей группе говорят, что новый вариант это симбиоз версий сенаторов и депутатов, туда будут внесены положения с учетом новых реалий.
2020-12-07T18:29:42+03:00
2020-12-07T18:29:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:29, 07 декабря 2020
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