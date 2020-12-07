В России к сегодняшнему утру выявлены более 28 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Это меньше, чем вчера. Умерли еще 456 пациентов. По данным оперативного штаба, больше всего новых заболевших в Москве – свыше 7 тысяч.

Система здравоохранения Москвы испытывает большую нагрузку в условиях пандемии коронавируса, но в целом справляется, — утверждает мэр города Сергей Собянин. Собянин добавил, что вакцинация населения должна снизить нагрузку на систему здравоохранения. По его данным, в Москве уже привиты от коронавируса около двух тысяч человек. В первую очередь это работники здравоохранения, образования и социальных служб. Власти утверждают, что вакцинация добровольная, прививки делают бесплатно.