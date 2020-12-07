Суд присяжных во Франции приступает к рассмотрению уголовного дела болельщиков из России Павла Косова и Михаила Ивкина

Суд присяжных французского города Экс-ан-Прованс приступает к рассмотрению уголовного дела болельщиков из России Павла Косова и Михаила Ивкина. Они обвиняются в участии в беспорядках на Чемпионате Европы по футболу 2016 года. По данным следствия, россияне избили одного из британских болельщиков, который стал инвалидом. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.



11 июня 2016 года на Чемпионате мира по футболу, в Марселе, на стадионе Велодром прошел матч между сборными России и Англии, он закончился со счетом 1:1. После финального свистка около 30 российских болельщиков прорвали оцепление и проникли в сектор с английскими фанатами. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира. Беспорядки в Марселе и драки между фанатами продолжались целый день. Два десятков российских фанатов были депортированы, трое получили тюремные сроки от одного до двух лет, напоминает FP.



Одна из стычек произошла в Старом порту, рассказывает французская газета Le Monde. Разгоряченные, нетрезвые фанаты – британские и российские. Разбитые пивные бутылки, стулья из ближайших кафе, железные прутья, все идет в ход. Присяжным во французском суде должны показать видео, где пятеро русских избивают англичанина. Им оказался 51-летний водитель Эндрю Бейч, который получил серьезные травмы и остался неработоспособным инвалидом с парализованной левой половиной тела. В суде его представляет сын. Обвинение утверждает, что с помощью камер наблюдения и социальных сетей удалось опознать двух россиян – это москвичи Михаил Ивкин и Павел Косов, тридцати с чем-то лет. Они были задержаны по запросу французских властей в феврале 2018 года. Свидетели с их стороны будут выступать на этой неделе перед судом в режиме видеоконференции из российского посольства, также организованы выступления британских и французских полицейских и экспертов.



Французские адвокаты россиян настаивают на том, что из видеоматериалов не следует, что именно их подзащитные несут ответственность за фатальные травмы Эндрю Бейча. Но если вина будет доказана, Ивкину и Косову грозит до 15 лет тюремного заключения. Как сообщает ТАСС, решение должно быть вынесено 11 декабря.