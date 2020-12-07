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18:19, 07 декабря 2020

Российского IT-специалиста Винника во Франции приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинениям в отмывании денег

Российского IT-специалиста Александра Винника во Франции приговорили к пяти годам тюрьмы по обвинениям в отмывании денег. Теперь его могут экстрадировать в США, где его может ждать гораздо больший срок.

Пять лет заключения — это только половина от того срока, который запрашивала французская прокуратура. Исправительный суд Парижа постановил, что Александр Винник действительно виновен в отмывании денег в составе преступной группы через уже не существующую биржу криптовалют BTC-e, при этом другие обвинения, в частности, в вымогательстве с помощью вирусной программы Locky, сняты.

Адвокат россиянина Фредерик Бело объявил после заседания, что защита намерена обжаловать приговор. По словам юриста, суд не располагал данными, на которых основано обвинение — их полностью предоставили правоохранительные органы США. Учитывая апелляцию, Винник пробудет во Франции еще как минимум четыре месяца, а затем, если решение суда не изменят, россиянина теоретически могут экстрадировать в Штаты.
Там его подозревают в мошенничестве и отмывании от 4 до 9 миллионов долларов через ту же биржу. По версии прокуроров, Винник был её основателем и одним из главных бенефициаров. Сам он вину не признаёт. Он говорит, что участвовал в работе этой BTC-e только в качестве внештатного консультанта.

Также Винник неоднократно просил об экстрадиции в Россию, где он также заочно арестован по делу о мошенничестве.



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