В ЕС утвердили новый санкционный механизм, позволяющий вводить ограничения за нарушение прав человека по всему миру

Работать над созданием режима в Евросоюзе начали еще год назад.

Правовой механизм предусматривает создание глобального черного списка лиц и организаций – государственных и нет, которых заподозрят в нарушение фундаментальных свобод — пытки, рабство, внесудебные казни, необоснованные аресты, задержания, торговля людьми и так далее. Фигурантам «черного списка» запретят въезд в ЕС, их активы на территории Евросоюза заморозят, а резидентам ЕС запретят оказывать им какие-либо финансовые услуги. Этот механизм позволит Евросоюзу более гибко реагировать на нарушение прав в любой точке мира, независимо от гражданства и местонахождения человека. Утверждать санкции будут единогласным решением Совета ЕС.

Этот режим сравнивают с американским «Актом Магнитского». США ввели его после смерти аудитора Сергея Магнитского в московском СИЗО 11 лет назад. В ЕС же озвучивалась идея назвать закон именем российского политика Алексея Навального, покушение на которого было совершено в августе. Предложение не поддержали – в Евросоюзе не хотят связывать механизм с именем какого-либо конкретного человека, чтобы не создавать впечатление, что мера направлена против конкретной страны. Тем не менее, новый правовой механизм могут задействовать и против российских граждан. В Еврокомиссии не исключают, что санкции введут в частности против людей, причастных к делу историка Юрия Дмитриева. Похожие законы приняты также в Великобритании, Канаде и странах Балтии.

Документ предполагает преследование только конкретных нарушителей закона, для законопослушных граждан он будет дополнительной мерой безопасности. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал экономист Константин Сонин. Константин Сонин подчеркнул, что закон направлен против преступников, чьи дела по каким-то причинам не расследуются в их странах.