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18:14, 07 декабря 2020

Издание «Важные истории» утверждает, что зять и дочь президента России зарабатывали миллионы на офшорных сделках

По словам главного редактора издания, Романа Анина, Кирилл Шамалов за бесценок купил акции «Сибура», одной из стратегически важных компаний России. «Важные истории» подсчитали, что рыночная стоимость этого пакета акций — 380 миллионов долларов.

Главный редактор и директор Независимой газеты Константин Ремчуков считает. что в данном случае говорить о рыночной стоимости некорректно. По мнению Ремчукова, сделка не имеет особого значения, если не ущемлены интересы других акционеров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно, кто стоит за подобными расследованиями. При этом имена организаторов он назвать отказался и комментировать расследование не стал.

В январе 2018 года агентство Bloomberg сообщало, что Шамалов и Тихонова расстались. Незадолго до этого Шамалов продал акции Сибура, которые, по данным источников Bloomberg, он изначально получил в качестве гарантии от главы государства.

Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова отказались отвечать на запросы «Важных историй». Стоит напомнить также, что в 2018 году США включили Кирилла Шамалова в санкционный список из 24 россиян, среди которых миллиардеры и высокопоставленные чиновники.



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