Суд Стамбула, по данным источников, освободил журналистов российского телеканала НТВ, задержанных на прошлой неделе в ходе съемок у военного объекта. В ближайшее время их должны депортировать.

Официальной информации о судьбе россиян пока нет. По предварительным данным, суд не нашел в действиях журналистов состава преступления. После дачи показаний генпрокуратуре двое россиян и гражданин Турции вышли на свободу. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на источники. В пресс-службе НТВ сказали, что сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина вскоре вышлют из страны. Детали уточняются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечая на вопрос РИА Новости о возможном содействии Владимира Путина в освобождении журналистов, отметил, что вопрос решался по дипломатическим каналам.

Российские репортеры и их местная коллега были задержаны в пригороде Стамбула в минувший четверг. Это произошло возле здания компании «Байкар Савунма», которая специализируется на производстве боевых беспилотников, в том числе ударных «Байрактар Тэ-бэ-2». Такие дроны стоят на вооружении турецкой армии и активно применялись азербайджанцами в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Россияне успели сообщить о своем задержании в редакцию, после чего перестали выходить на связь. На следующий день власти Стамбула официально подтвердили эту информацию, пояснив, что журналисты без разрешения вели съемку в районе, где делать это запрещено.

Сегодня главный редактор телеканала Александра Кошарницкая подтвердила, что задержанные снимали несколько сюжетов. Один был про COVID, другой — про производство беспилотников. Им инкриминировали шпионаж. Главред называла несколько возможных вариантов развития событий: продление ареста, запрет выезда из страны на время следствия и депортацию. Последнее, по словам Кошарницкой, было бы благоприятным исходом. По турецким законам, за несанкционированные съемки на военных объектах может грозить до 5 лет тюрьмы, и до 20 лет за шпионаж.

Согласно закону, иностранные журналисты должны получить аккредитацию на работу в Турции. Если разрешение не получено, их обычно высылают из страны, а сроки возвращения варьируются в зависимости от предъявленных обвинений. Об этом «Эху Москвы» рассказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу. Были случаи, когда иностранных журналистов обвиняли в шпионаже, им запрещали возвращаться в Турцию в течение пяти лет, добавил Абдуррахман Камбуроглу.

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, Антон Морозов, сказал в эфире Эха, что задержание российских журналистов в Турции вызывает возмущение. При этом депутат уверен, что у турецких властей не было злого умысла. По словам Антона Морозова свобода слова должна быть гарантирована журналистам во всех странах, в том числе и в Турции.

Журналисты должны в каждой ситуации заранее оценивать риски, связанные с работой над конкретным материалом, единой рекомендации на такой случай не существует. Такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Рекомендации, которые мог бы выпустить для таких случаев Союз журналистов, вряд ли бы имели практическую пользу для работников СМИ, добавил Сергей Смирнов.