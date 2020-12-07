Представители турбизнеса Петербурга просят губернатора Беглова смягчить ограничения в городе на Новый год

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. «До введения ограничений в Петербурге было забронировано порядка 20% номеров, в прошлом году в это же время было забронировано 65%. Турбизнес изобретал совершенно невозможное, чтобы найти выход из ситуации. Но все обвалилось, когда запретили музеи, рестораны, экскурсии, автобусные перевозки», — рассказала она.

Как отметила И.Тюрина, «это абсолютная катастрофа для турбизнеса и Петербурга, и Москвы», потому что многие московские туроператоры продают туры в северную столицу. «В связи с этим они написали большое письмо губернатору с просьбой хотя бы обсудить ситуацию, чтобы все-таки дать возможность людям работать. Потому что ограничения были введены внезапно и без каких-либо консультаций с бизнесом. Письмо подписали 1500 человек», — уточнила она.

И.Тюрина добавила, что, кроме того, к Беглову обратилась омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова с аналогичной просьбой найти компромисс.

Власти Петербурга 2 декабря ввели дальнейшее ужесточение противоэпидемиологических ограничений. В частности, усложнено согласование мероприятий с участием более 50 человек, закрылись аквапарки и океанариумы.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января общепиту разрешили принимать посетителей только с 6.00 до 19.00. С 30 декабря по 3 января им полностью запретили принимать клиентов, они смогут работать только на вынос.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи и театры, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. Туристов призвали не приезжать в Петербург на эти праздники.