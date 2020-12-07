В Таганроге, по данным телеканала РЕН-ТВ обокрали самолет так называемого «Судного дня»

Сообщается, что воздушный командный пункт Ил-80 проходил очередные плановые работы по модернизации. В прошлую пятницу в полицию заявили о вскрытии грузового люка лайнера. Добычей воров стали почти 40 радиостанционных блоков.

Самолет представляет собой воздушный командный пункт, на борту которого есть средства защиты от оружия массового поражения. Подобные машины начали называть самолетами «Судного дня» в США, так как предполагается, что они будут использованы в случае уничтожения наземных командных пунктов при ядерной войне.