В Индии госпитализировали более 300 человек с неизвестной болезнью

Вспышка инфекции произошла в городе Элуру на юго-востоке страны – передает телеканал CNN со ссылкой на местных чиновников. Пациенты жаловались на головокружение, судороги и обмороки. Анализы на коронавирус оказались отрицательными. Как отмечается, больше половины заболевших уже выписали, остальных обследуют врачи. Власти утверждают, что в пробах воды и воздуха вредных веществ не обнаружено. Сейчас проверяют, чем питались пациенты перед тем как попасть в больницу.
2020-12-07T17:44:44+03:00
2020-12-07T17:44:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:44, 07 декабря 2020
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