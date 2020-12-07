В Индии госпитализировали более 300 человек с неизвестной болезнью

Вспышка инфекции произошла в городе Элуру на юго-востоке страны – передает телеканал CNN со ссылкой на местных чиновников. Пациенты жаловались на головокружение, судороги и обмороки. Анализы на коронавирус оказались отрицательными. Как отмечается, больше половины заболевших уже выписали, остальных обследуют врачи. Власти утверждают, что в пробах воды и воздуха вредных веществ не обнаружено. Сейчас проверяют, чем питались пациенты перед тем как попасть в больницу.