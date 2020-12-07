Отказ возбуждать дело о доведении до самоубийства Ирины Славиной мотивировали «расстройством личности» погибшей

Отказ возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной следователи мотивировали «расстройством личности» погибшей. Об этом пишет сайт МБХ-Медиа со ссылкой на постановление регионального СК.

В документе говорится, что из-за неуживчивости и конфликтности Славина часто меняла места работы, кроме того, она «была склонна к образованию «сверхценных идей», в данном случае «идее борьбы с существующей властью». Этот отказ в возбуждении дела уже второй по счету.



Адвокат семьи Славиной сказал, что потерпевшие намерены дойти до СПЧ.

В начале октября Славина подожгла себя возле здания МВД в Нижнем Новгороде. Перед этим она написала в Фейсбуке, что просит винить в смерти Российскую Федерацию. Накануне самоубийства дома у журналистки прошел обыск по делу о нежелательной организации.