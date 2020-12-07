В Чечне похоронили 18-летнего Абдулака Анзорова, который обезглавил французского учителя Самюэля Пати

В Урус-Мартановском районе Чечни похоронили 18-летнего Абдулака Анзорова, который обезглавил французского учителя Самюэля Пати и затем был застрелен полицейскими. Похороны прошли в селе Шалажи. В церемонии, по данным СМИ, участвовали около 200 человек – родные и близкие семейства Анзоровых. Сообщалось также, что в селе приняты особые меры безопасности из-за большого количества желающих попасть на похороны.

Директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская рассказала «Эху Москвы», что похороны Анзорова были небольшими по чеченским меркам. Сокирянская добавила, что если бы власти Чечни не ввели ограничения и не усилили охрану, похороны были бы гораздо более массовыми.

В Чечне считают, что Абдуллах Анзоров стал жертвой провокации – он не отрезал голову французскому учителю, — сказала Эху член СПЧ при главе чеченской республики Хеда Саратова. Саратова высказала мнение, что в произошедшем были заинтересованы, в том числе, французские спецслужбы.

Президент Франции Эммануэль Макрон снова заявил сегодня, что считает неприемлемым акты насилия в ответ на карикатуры. Об этом Макрон заявил после переговоров в Елисейском дворце с президентом Египта. Макрон подчеркнул, что во Франции есть свобода прессы, а это значит, что журналисты и карикатуристы без указаний президента могут выражать свое мнение. «Карикатуры это не послание Франции мусульманскому миру», — подчеркнул Макрон.