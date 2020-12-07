Несколько детей попали в реанимацию после отравления хлором в бассейне в Астрахани

Чрезвычайное происшествие в Астрахани. Несколько детей попали в реанимацию после отравления хлором в бассейне.

В общей сложности тридцать жителей Астрахани попали в больницы из-за того, что в одном из местных бассейнов был сильно превышен допустимый уровень хлора. Их них 21 ребёнок и девять взрослых, при этом шестеро несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они в реанимации на кислородной поддержке. Предварительный диагноз — острое отравление хлором.

В свою очередь губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин написал в «Инстаграмме», что врачи успели вовремя оказать помощь, и сейчас угрозы жизни детей нет.

Все пострадавшие этим утром тренировались в бассейне спортивного комплекса «Динамо». Как сказали в МЧС помещение проветривается уже несколько часов, но для людей там до сих пор опасно находиться. По оценке ведомства допустимая концентрация хлора в воде была превышена в 25 раз. Специалисты предположили, что это произошло, потому что ответственные лица при очистке бассейна использовали химикаты в неправильном порядке. Из-за этого инцидента бассейн закроют как минимум до конца года.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.