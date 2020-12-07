С этой недели в России начинается массовая вакцинация от коронавируса

Власти подчеркивают, что она бесплатная. На первом этапе прививку смогут сделать военнослужащие, работники здравоохранения и образования, а также социальной сферы.

Сегодня стало известно, что Минздрав разрешил провести в России международный этап клинического исследования китайской вакцины. Мировые державы вступили в серьезную игру, сражаясь за превосходство в «гонке вакцин», — пишет британская газета «Таймс».

Газета приводит данные одного из опросов, согласно которому более 70% британцев хотели бы сделать прививку от коронавируса, а 10% отказались.