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14:08, 07 декабря 2020

Россия, по данным газеты «Коммерсантъ», не смогла достичь цели импортозамещения продуктов

Такая цель была поставлена еще несколько лет назад. Издание ссылается на исследование Национального рейтингового агентства.



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