Россия, по данным газеты «Коммерсантъ», не смогла достичь цели импортозамещения продуктов

Такая цель была поставлена еще несколько лет назад. Издание ссылается на исследование Национального рейтингового агентства.
2020-12-07T14:08:08+03:00
2020-12-07T14:08:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:08, 07 декабря 2020
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