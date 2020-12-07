Интернет-издание «Важные истории» утверждает, что члены семьи Путина зарабатывали миллионы долларов на офшорах

Интернет-издание «Важные истории» утверждает, что члены семьи российского президента зарабатывали миллионы долларов на офшорных сделках. Речь идет, в частности, о зяте и дочери Владимира Путина. Как утверждает главный редактор «Важных историй Роман Анин, Кирилл Шамалов, в частности, за бесценок купил пакет акций в одной из стратегически важных компаний России.

Издание «Важные истории» отмечает, что Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова расстались. Примерно за за полгода до этого Шамалов продал пакет акций «Сибура». В прошлом году, утверждают «Важные истории», он оформил официальные отношения с гражданкой Румынии Жанной Волковой.

Сегодня в Кремле сказали, что знают организаторов компании по распространению информации о людях из окружения президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что все это слухи, которые не имеют ничего общего с реальностью.