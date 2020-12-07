Обезглавившего учителя во Франции Абдуллаха Анзорова похоронили в Чечне с почестями

В официальных СМИ республики об этом рассказывать не стали.

Толпа мужчин сопровождает тело Абдуллаха Анзорова, обернутое в зеленую ткань, по улице села Шалажи. Процессия направляется к кладбищу. Все в черном, на лицах защитные маски, скандируют на чеченском.

Видеозаписи опубликовал оппозиционный телеграм-канал 1Adat. Канал Baza пишет, что в церемонии участвовали около 200 человек – в основном родные и близкие семьи. Людей могло быть еще больше, если бы село не закрыли якобы на карантин. По данным 1Adat, перед тем, как из Франции привезли тело Анзорова, в Шалажи начали пускать только по прописке, в селе дежурили силовики – патрулировали улицы, блокируя попытки людей проникнуть на похороны. В соцсетях местные жители жаловались, что не могут попасть на церемонию В день похорон в окрестностях села дежурили 65 полицейских, снимать происходящее запрещали – у тех, кого замечали, отбирали телефон. Глава села Салман Магамадов подтвердил «Подъему», что похороны действительно состоялись. По его словам, для всего исламского мира Анзоров герой.



Его тело доставили в республику два дня назад. 18-летнего чеченеца убили полицейские в пригороде Парижа после того, как он обезглавил преподавателя местного колледжа — тот показал скандальные карикатуры журнала Шарли Эбдо на пророка Муххамеда во время урока о свободе слова.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство учителя терактом. Религиозные и светские власти Чечни обвинили Макрона в поддержке провокаций в отношении мусульман. Многие публичные деятели республики выступили на стороне Анзорова.

Видеозапись похорон в Чечне изучил журналист Максим Шевченко. По его словам, вряд ли можно говорить о церемонии с почестями.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова уверена, что Абдулаха Анзорова подставили, никакого преступления он не совершал.

Восемнадцатилетнего чеченца, убившего школьного учителя во Франции, могли подставить. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ при главе чеченской республики Хэда Саратова. «Этот ребенок не может быть причастен к этому убийству, его просто использовали и, думаю, что кто-то хорошо над этим поработал, я думаю, что без спецслужб Франции не обошлось. Я никак не связываю его с этим убийством. Конечно же, им нужен был кто-то, кто совершит это убийство. Может быть, какие-то высказывания были у мальчика, может быть, он выдал свое недовольство, как и многие мусульмане всего мира. Так как он где-то выражал свое мнение его наверняка использовали», — сказала она. Х.Саратова подчеркнула, что похороны молодого человека, совершившего убийство, нельзя назвать массовыми.

«Что касается похорон, похороны были обычные. Его семья принадлежит к большому тейбу, естественно многие родственники, друзья, кто знал семью, все присутствовали, но при этом люди были в масках. Вышли проводить этого мальчика, эту жертву, в последний путь», — заключила она. Как пишет интернет-издание «Baza», проститься с восемнадцатилетним Аблуллахом Анзоровым, убившим учителя во Франции, пришли около двухсот человек. Несмотря на то, что он родился в Москве, похороны прошли в селе Шалажи Урус-Мартановского района, где проживают родственники обвиняемого в терроризме. По информации «Baza», на церемонию пускали только родственников и близких семьи. По данным портала, поселение было перекрыто, полиция на похоронах также следила, чтобы люди не снимали происходящее на телефоны.

А.Анзоров был убит французской полицией неподалёку от Парижа 16-ого октября. Это произошло после того, россиянин обезглавил преподавателя истории, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

В Кремле не знают о похоронах 18-летнего чеченца. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отношении российского руководства к произошедшему во Франции.

Песков заключил, что никакой другой реакции на подобные инциденты быть не может.

Похороны чеченца, убившего учителя во Франции, не были массовыми по местным меркам. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская.

«По чеченским меркам, похороны в 200 человек не являются большими похоронами. Нельзя сказать, чтобы эти похороны прошли с почестями. В похоронах приняли участие только родственники и односельчане. Однако очевидно, что власти Чечни предприняли все возможные меры, для того чтобы эти похороны не превратились в какое-то политическое действие или проявление солидарности тому, что было сделано этим мужчиной во Франции, по-видимому еще и поэтому был ограничен въезд в село. Мы видим, что группа молодых людей, которая несет его тело, выкрикивают слова поддержки, взывают к Аллаху.

Е.Сокирянская добавила, что, если бы не ограничения, введенные властями, похороны могли быть гораздо более массовыми.

Как пишет интернет-издание «Baza», проститься с восемнадцатилетним Аблуллахом Анзоровым, убившим учителя во Франции, пришли около двухсот человек. Несмотря на то, что он родился в Москве, похороны прошли в селе Шалажи Урус-Мартановского района, где проживают родственники обвиняемого в терроризме. По информации «Baza», на церемонию пускали только родственников и близких семьи. По данным портала, поселение было перекрыто, полиция на похоронах также следила, чтобы люди не снимали происходящее на телефоны.

А.Анзоров был убит французской полицией неподалёку от Парижа 16-ого октября. Это произошло после того, россиянин обезглавил преподавателя истории, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.