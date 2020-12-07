Сотрудник патрульно-постовой службы, открывший стрельбу по ребенку, уволен из московской полиции

ЧП произошло на юге Москвы на Судостроительной улице. Полицейский ранил девочку из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства дела пока неясны, — отмечает РИА. В полиции говорят, что по этому факту проведена служебная проверка.
2020-12-07T13:36:23+03:00
2020-12-07T13:36:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 07 декабря 2020
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