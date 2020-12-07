Минздрав: Михаил Мурашко не предлагал вводить ограничения на передвижения граждан между регионами

В Министерстве здравоохранения утверждают, что глава ведомства Михаил Мурашко не предлагал вводить ограничения на передвижения граждан между регионами. Фраза вырвана из контекста, — заявил помощник министра Алексей Кузнецов. Российские власти неоднократно заявляли, что не намерены вводить жесткие ограничительные меры, как это было весной.