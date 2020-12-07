Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил глобальный режим санкций за нарушение прав человека, аналогичный «акту Магнитского». Как ожидается, он вступит в силу 10-го декабря. Ограничения будут действовать только на территории Евросоюза. Режим предусматривает создание глобального «черного списка» лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза. Все активы в европейских банках подлежат заморозке.
2020-12-07T13:33:51+03:00
2020-12-07T13:33:51+03:00
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13:33, 07 декабря 2020
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