Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил глобальный режим санкций за нарушение прав человека, аналогичный «акту Магнитского». Как ожидается, он вступит в силу 10-го декабря. Ограничения будут действовать только на территории Евросоюза. Режим предусматривает создание глобального «черного списка» лиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к финансовой системе Евросоюза. Все активы в европейских банках подлежат заморозке.