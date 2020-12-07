Мосгорсуд приговорил к 12-ти годам лишения свободы гражданина Украины Василия Василенко по делу о шпионаже, — передает «Интерфакс». Отбывать наказание Василенко будет в колонии строгого режима. Точная фабула обвинения неизвестно. Дело имело гриф «секретно» и заседания суда проходили в закрытом режиме.
2020-12-07T13:32:48+03:00
2020-12-07T13:32:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 07 декабря 2020
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