Мосгорсуд приговорил к 12-ти годам лишения свободы гражданина Украины Василия Василенко по делу о шпионаже, — передает «Интерфакс». Отбывать наказание Василенко будет в колонии строгого режима. Точная фабула обвинения неизвестно. Дело имело гриф «секретно» и заседания суда проходили в закрытом режиме.