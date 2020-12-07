Москва рассчитывает, что российские журналисты, задержанные в Турции, будут отпущены в ближайшее время

Российские дипломаты контактируют с турецкой стороной, чтобы решить инцидент путем диалога, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обстоятельства этого задержания изучаются. Таким образом Песков ответил на вопрос, расценивает ли Россия действия Турции как недружественный шаг.

В минувшую пятницу телеканал НТВ сообщил о задержании съемочной группы программы «Центральное телевидение» в пригороде Стамбула. Турецкие источники заявили РИА, что задержанным могут предъявить обвинение в шпионаже.