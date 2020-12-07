Песков: В Кремле не располагают информацией о похоронах россиянина, убившего школьного учителя во Франции

В Кремле не располагают информацией о похоронах россиянина, убившего школьного учителя во Франции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были и как они прошли. Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что террористический акт, совершенный россиянином, является неприемлемым.

«Здесь тема абсолютно однозначная. Речь идет об убийце, речь идет о террористе и деяния его абсолютно осуждаются, и являются неприемлемыми. Это исчерпывающая оценка этой ситуации», — заключил он.

В Чечне похоронили российского гражданина, убившего школьного учителя во Франции. Как пишет интернет-издание Baza, церемонию провели с почестями. Проститься с восемнадцатилетним Аблуллахом Анзоровым пришли около двухсот человек. Несмотря на то, что он родился в Москве, похороны прошли в селе Шалажи Урус-Мартановского района, где проживают родственники обвиняемого в терроризме. Как пишет интернет-издание Baza, пускали на церемонию только их и близких семьи. Полиция перекрыла для этого всё поселение. По данным портала, на похоронах она также следила, чтобы люди не снимали происходящее на телефоны. Тем не менее, в социальных сетях всё же появились видео, на которых большая толпа сопровождает тело, завёрнутое в зелёную ткань. Люди при этом читали молитвы. О том, что А.Анзорова похоронили с почестями, сообщает и интернет-издание «Фонтанка», оно уточняет, что ранее тело привезли в Россию через Турцию.