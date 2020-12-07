Евросоюз утвердил режим, позволяющий вводить санкции за нарушение прав человека по всему миру

Его неформально называют аналогом американского акта Магнитского, но при этом в ЕС не стали присваивать этому механизму имя конкретного человека.

Санкционный режим за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека Совет ЕС по иностранным делам сегодня утвердил без обсуждения. Он вступит в силу символично в этот четверг – в день прав человека. Санкции смогут вводить как в отношении людей, так и организаций – государственных и нет. Этот механизм позволит Евросоюзу более гибко реагировать на нарушение прав в любой точке мира, ограничения могут быть наложены на гражданина любого государства мира, вне зависимости от его местонахождения.

Инициировать санкции смогут власти стран Евросоюза, а утверждать их будут единогласным решением Совета ЕС. Пока «черный список» пуст. Его будущих фигурантов лишат права въезда в Европу, их активы заморозят. Этот режим сравнивают с американским «Актом Магнитского». США ввели его после смерти аудитора Сергея Магнитского в московском СИЗО 11 лет назад. Аналогичные законопроекты были приняты также в Великобритании, Канаде, Латвии, Литве и Эстонии.

Новый правовой механизм ЕС могут задействовать и против российских граждан. В Еврокомиссии не исключают, что санкции введут в частности против людей, причастных к делу историка Юрия Дмитриева