Мосгорсуд приговорил к 12-ти годам колонии строгого режима гражданина Украины, бывшего футболиста Василия Василенко

Его признали виновным в шпионаже.

Московский городской суд на 12 лет отправил гражданина Украины Василия Василенко в колонию строгого режима. Единственное, что известно общественности об этом деле, это что подсудимого признали виновным по статье о шпионаже. Все остальные данные засекречены.

Ранее агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник писало, что по версии ФСБ бывший футболист по заказу украинского министерства обороны намеревался купить в России некое списанное военное оборудование.

Василия Василенко арестовали осенью прошлого года. Как сообщало агентство ТАСС, изначально ему вменяли статью о незаконном перемещении через границу сильнодействующих, взрывчатых веществ или боеприпасов, но только потом дело переквалифицировали на шпионаж. О том, что украинец находится в Москве под стражей, стало известно только в июле, поскольку он не обжаловал ни одно из постановлений об аресте.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Василенко к 16-ти годам колонии. Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом режиме.