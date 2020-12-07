Совет ЕС по иностранным делам утвердил режим санкций за нарушение прав человека

Он вступит в силу 10-го декабря. Закон готовился давно. Во многих СМИ его называли «европейским актом Магнитского». Подробности пока не приводятся.
2020-12-07T14:07:00+03:00
2020-12-07T14:07:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:07, 07 декабря 2020
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