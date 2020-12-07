В Минздраве уточнили позицию главы ведомства по поводу допограничений на передвижение граждан из-за коронавируса

В Минздраве уточнили позицию главы ведомства по поводу дополнительных ограничений на передвижение граждан из-за коронавируса. Помощник министра в интервью «Интерфаксу» уточнил, что Михаил Мурашко на самом деле этого не предлагал, его слова были вырваны из контекста. Высказывания главы Минздрава, в частности, приводило агентство РИА Новости.

Зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль уверен, что закрывать регионы в любом случае в России не будут.

Власти не планируют закрывать регионы и запрещать перемещение россиян из-за пандемии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред Комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль. «Конечно, здесь имеются в виду те регионы, где особая, сложная ситуация с пандемией, поэтому такое предложение. Возможно, более четко отслеживать или допустим возобновить термометрию и контроль прибывающих с тех регионов, где ситуация не очень благополучная, плюс давать информацию о том, что воздержаться от посещения таких регионов, где ситуация очень критическая. Ограничить движение лиц, запретить перемещение – конечно, об этом речи не идет», — сказал он.

Л.Огуль назвал предложение оправданной мерой.

Ранее, по информации СМИ, в министерстве здравоохранения предложили рассмотреть возможность ограничения передвижения граждан между регионами из-за пандемии.

Согласно данным оперативного штаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки превысило 28 тысяч – это меньше, чем накануне. Больше всего случаев в Москве – более 7-ми тысяч. На втором месте Санкт-Петербурге – более 3700, на третьем Подмосковье – более 1300 случаев. В целом по стране скончались 456 человек с подтвержденным коронавирусом.