ВШЭ: Большинство россиян, 65%, одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом

Большинство россиян, 65%, одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом, — выяснилось в ходе исследования Высшей школы экономики. Наибольшую поддержку выражают жители Москвы, несмотря на серьезные ограничения. Меньше всего довольных среди индивидуальных предпринимателей, самозанятых и работников малых предприятий.