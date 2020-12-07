ВШЭ: Большинство россиян, 65%, одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом

Большинство россиян, 65%, одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом, — выяснилось в ходе исследования Высшей школы экономики. Наибольшую поддержку выражают жители Москвы, несмотря на серьезные ограничения. Меньше всего довольных среди индивидуальных предпринимателей, самозанятых и работников малых предприятий.
2020-12-07T13:05:00+03:00
2020-12-07T13:05:38+03:00
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13:05, 07 декабря 2020
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