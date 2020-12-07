Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена, по неофициальным данным, пройдет без Дональда Трампа

Действующий глава Белого дома, как передает корреспондент «Эха Москвы» в Вашингтоне, намерен устроить шоу из своего последнего дня на этом посту.

45-й президент США Дональд Трамп намерен покинуть Белый Дом 20 января — в день, когда истекают его конституционные полномочия, а в должность вступает вновь избранный президент, на президентском борту. Как пишет издание Axios со ссылкой на источники в окружении Трампа, в нарушение всех традиций и общепринятых правил, Трамп не намерен присутствовать на инаугурации Джо Байдена — вместо этого на борту номер 1 он отправится на политический митинг во Флориду. Там у Трампа находится его резиденция Мар-А-Лаго и на Флориду он в прошлом году сменил свое место жительства с Нью-Йорка, где против него власти штата ведут несколько уголовных дел. Дональд Трамп до сих пор отказывается признавать свое поражение и заявляет, что выиграл выборы. Все судебные иски по оспариванию результатов он проиграл, а пересчет голосов только подтвердил победу Байдена. В течение трех недель после определения Байдена победителем 7 ноября Трампа отказывался начинать транзит власти. И только несколько дней назад 45-й президент США заявил, что если выборщики 14 декабря проголосуют за Байдена, то он покинет Белый дом.

Вчера Дональд Трамп сообщил с твиттере, что его верный соратник и личный юрист, возглавляющий провальную борьбу в судах по оспариванию результатов выборов, Руди Джулиани заразился коронавирусом.