Погода в Москве на предстоящей неделе будет по-прежнему морозной и солнечной

Об этом рассказал «Эху Москвы» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
У этого месяца есть шансы стать самым солнечным декабрем за всю историю метеонаблюдений, добавил Тишковец.
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Об этом рассказал «Эху Москвы» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
У этого месяца есть шансы стать самым солнечным декабрем за всю историю метеонаблюдений, добавил Тишковец.
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