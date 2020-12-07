Большинство россиян предпочитают выбирать подарки на Новый год сами

Потратить на них они готовы не более 5 тысяч рублей. Такую сумму назвали чуть больше половины опрошенных сайтом объявлений «Авито», передает агентство ТАСС.

Каждый пятый при этом называл сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Среди подарков, которые хотят получить женщины, самыми популярными оказались подарочные сертификаты и путешествия. Их ждут от четверти до трети опрошенных. Также в списке популярных оказались сладости, аксессуары, одежда и обувь, наборы для творчества.

У мужчин чаще всего в качестве подарка ждут мобильные устройства и инструменты, алкоголь, игровые приставки и даже автомобиль.