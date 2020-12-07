График поставок самолетов SuperJet снова будет сорван, пишет газета «Ведомости»

Вместо 22 лайнеров, по ее сведениям, будет поставлено максимум 16. Причина в медлительности производителя самолетов и сокращениях штатов, поясняет собеседник издания.

В прошлом году было произведено лишь 18 SuperJet и только пять переданы в авиакомпании, хотя планировалось поставить как минимум 15 самолетов, отмечает газета.

В последние годы спрос на эти лайнеры падал, потому что производитель так и не наладил систему поставки запасных частей, из-за этого самолеты летают слишком мало и ждут ремонта слишком долго.