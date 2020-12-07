Действующий президент США Дональд Трамп не собирается посещать церемонию инаугурации Джозефа Байдена

20 января, как пишет интернет-издание Axios, нынешний глава Белого дома намерен улететь из резиденции на вертолете, а затем отправиться на президентском самолете во Флориду.

Источники издания говорят, что Трамп в день инаугурации избранного президента собирается выступить на митинге перед сторонниками, и объявить о планах участвовать в президентских выборах 2024 года.

Официально в Белом доме подобную информацию о планах Трампа не подтверждают. Сам президент до сих пор не признает своего поражения на выборах.