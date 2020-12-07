Два человека погибли при падении строительного крана с технического моста в Волгу в Самарской области

Трое пострадали из них двое госпитализированы. Инцидент произошел при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти и выходом на трассу «Урал».
На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры.
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Трое пострадали из них двое госпитализированы. Инцидент произошел при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти и выходом на трассу «Урал».
На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры.
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