Американская компания SpaceX запустила грузовой корабль Dragon к Международной космической станции

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Компания миллиардера Илона Маска уже в 21-й раз доставляет груз на орбиту. И в этот раз впервые используется обновленная модель, который теперь может нести на борту на 20% больше, чем предыдущие версии корабля.

Dragon доставит на станцию оборудование для научных исследований, запасы продовольствия и технику для NASA. Первая ступень ракеты-носителя осуществила в автоматическом режиме посадку на платформу в Атлантическом океане.