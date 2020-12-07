Родственники жертв крушения лайнера Superjet в аэропорту Шереметьево подали иск в суд Парижа

Ответчиками по нему являются семь иностранных компаний, которые производят «начинку» самолета, а также «Аэрофлот», пишет газета «КоммерсантЪ».

Как считают представители истцов, Superjet не соответствовал нормам летной годности по молниезащите и именно поэтому, получив электрический разряд во время полета, не смог успешно совершить аварийную посадку.

Межгосударственный авиационный комитет своих выводов о причинах трагедии еще не опубликовал. А в суде подмосковных Химок уже идет процесс над пилотом, которого следователи обвинили в неправильных действиях в нештатной ситуации, пишет издание.

В суде защита летчика говорит о недостатках шасси самолета. Что, по мнению адвокатов, привело к возгоранию топлива. В результате трагедии 5 мая прошлого года погиб 41 человек.