В России на этой неделе должна стартовать массовая вакцинация от коронавируса

В Москве она началась еще в субботу. Первыми препарат должны получить врачи, учителя, социальные работники. О том, что отечественная промышленность готова обеспечить потребности, на прошлой неделе говорил президент Владимир Путин.

Всеобщая вакцинация поможет завершить пандемию к концу следующего года. Такое предположение высказал главврач московской филатовской больницы Валерий Вечорко.

Между тем на прошлой неделе интернет-издание «Медуза» писало, что с вакцинацией могут возникнуть сложности. В России, по сведениям издания, выпущено много первого компонента вакцины, но компании пока не могут наладить стабильное производство второго. Без него вакцинацию можно начать, но нельзя — закончить.

Только один россиянин из 11-ти готов сделать себе прививку, выяснили специалисты интернет-сервиса по поиску работы SuperJob. Среди согласных на вакцинацию больше мужчин, рассказала «Эху Москвы» руководитель исследовательского центра портала Наталья Голованова. Она отметила, что, согласно исследованию, граждане высказывают больше доверия российской вакцине, чем импортной.