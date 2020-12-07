Сборная России по футболу, как ожидается, узнает соперников по отборочному турниру Чемпионата мира

Жеребьевка пройдет в швейцарском Цюрихе по видеосвязи. Из-за серии неудач в последних товарищеских матчах и играх Лиги наций россияне попали в третью корзину при жеребьевке вместе с командами Ирландии, Северной Ирландии, Норвегии, Венгрии, Исландии, Шотландии, Чехии, Финляндии и Греция. С этими командами наша сборная не попадет в одну группу. По политическим причинам, как напоминает агентство ТАСС, при жеребьевке Россия будет разведена по разным группам с командами Украины и Косова.
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